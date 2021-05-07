Стала известна регулярность тестирования хоккеистов на COVID-19 во время чемпионата мира

Глава оргкомитета чемпионата мира-2021 Эдгар Бунцис рассказал о коронавирусных ограничениях, действующих на турнире.

«По приезду команды сдают тест здесь, на месте. И вся команда, в том числе тренеры, начиная с 16 числа идет на самоизоляцию на 2 дня. Их не будут выпускать из номеров. Питание будет на месте. Потом они могут начинать тренироваться в гостинице без контакта с другими командами. В эти дни также проводится тестирование. 20 мая тренируются уже на обеих аренах. 21-го начинается чемпионат, и после этого каждый третий день команды будут тестироваться», - приводит слова Бунциса «РИА Новости».

Напомним, что сборная России попала в группу А, где сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.