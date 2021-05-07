Роман Ротенберг: Вопрос вызова Шестеркина в сборную будет решаться по окончании «регулярки» НХЛ

– Пока нет никакой официальной информации по Шестеркину, но мы на связи, – сказал Ротенберг. – Да, есть информация, что медицинский штаб «Рейнджерс» обнаружил у него рецидив травмы, но все вопросы будут решаться после заключительного матча регулярного чемпионата. Мы с ним только что разговаривали, решение о допуске игрока на чемпионат мира принимает клуб, с которым у него контракт, поэтому в данной ситуации этот вопрос решают «Рейнджерс», а не сам игрок.

Также 12-13 мая мы объявим фамилии игроков, которые будут вызваны в сборную России и с которыми уже достигнуты договоренности о приезде из НХЛ, – добавил собеседник ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Шестеркин не сможет принять участия в чемпионате мира из-за рецидива травмы паха.

Сам турнир пройдет в столице Латвии Риге с 21 мая по 6 июня. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.