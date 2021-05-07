Мирошниченков – о поражении России в финале ЮЧМ: Все ждали победы, были уверены в себе

Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченков прокомментировал поражение своей команды в финале ЮЧМ от Канады.

— Выходили на матч с боевым настроем. Да, у нас немного не получилось, но, конечно, все ждали победы, были уверены в себе. Соперник оказался сильнее в моментах, в реализации, где-то побольше им подфартило, они лучше реализовывали моменты и, когда вышли вперед, подсели в обороне, просто отбрасывались уже, поэтому у нас не получилось догнать их по счету, к сожалению. Где-то удача больше на их стороне была, — приводит слова хоккеиста ТАСС.

В последний раз юниорская команда России завоевывала золото чемпионатов мира в 2007 году.