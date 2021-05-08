«Детройт» в гостях уверенно переиграл «Коламбус», Наместников отличился дублем

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» – «Детройт Ред Уингз» завершился победой гостевой команды со счетом 5:2.

У победителей шайбы забросили Джо Велено (34-я минута), Дэнни Декайзер (35), Якуб Врана (37) и Владислав Наместников (58, 60). Отметим, что оба гола россиянина забил в пустые ворота.

Соперник ответил результативными бросками Гэвина Байройтера (2) и Натана Гербе (28). Защитник Владислав Гавриков провел на льду 19 минут 46 секунд и сделал голевой пас. Форвард Михаил Григоренко отыграл 16 минут 28 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Детройт» набрал 47 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Коламбус» идет на восьмой строчке с 46 очками.

9 мая между командами состоится еще одна игра.