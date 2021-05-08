«Вашингтон» потерпел домашнее поражение от «Филадельфии»

«Вашингтон Кэпиталз» на своей домашней арене уступил «Филадельфии Флайерз» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе гостей дубль оформил Уэйд Эллисон, забивший на 25-й и 35-й минутах. По шайбе забросили Джоэль Фараби (2) и Шон Кутюрье (60). Российский защитник Иван Проворов отыграл 24 минут 22 секунды и завершил игру с показателем полезности «+1».

Соперник ответил голами Даниэля Спронга (17) и Ти Джея Оши (39). Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 23 минуты 10 секунд – его коэффициент полезности составил «-1». Остальные российские игроки Кэпиталз, а именно голкипер Илья Самсонов и форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, участия в матче не принимали.

«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 73 очка. «Филадельфия» идет на шестой строчке с 55 очками.

9 мая команды сыграют между собой еще раз.