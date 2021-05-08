«Вашингтон» потерпел домашнее поражение от «Филадельфии»

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НБА - регулярный чемпионат перерыв Сакраменто Кин 81 Сан-Антонио Сп 78 П1 7.60 П2 1.09
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 33' Портленд Трэйл 72 Лос-Анджелес Л 73 П1 1.40 П2 2.95
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Лос-Анджелес К 1 Колорадо Эвела 3 П1 4.60 Х 4.60 П2 1.62
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Вегас Голден Н 2 Сент-Луис Блюз 3 П1 2.08 Х 4.20 П2 3.00
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Франция - Лига 1 14:00 Нант 0 Бордо 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 4.00
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Зенит 0 П1 2.80 Х 3.70 П2 2.45
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Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Фортуна 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.57 Х 4.10 П2 6.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Вюрцбургер Кик 0 Оснабрюк 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 14:30 Рединг 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.96 Х 3.80 П2 3.80
Англия - Чемпионшип 14:30 Куинз Парк Рей 0 Лутон Таун 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Престон Норт Э 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 14:30 Ковентри Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Уотфорд 0 Суонси Сити 0 П1 1.98 Х 3.60 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.80 Х 4.00 П2 4.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Дерби Каунти 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.37 Х 3.30 П2 3.20
Англия - Премьер-лига 14:30 Лидс Юнайтед 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.50 Х 3.80 П2 2.05
Англия - Чемпионшип 14:30 Кардифф Сити 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 14:30 Бристоль Сити 0 Брентфорд 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.67
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Сток Сити 0 П1 1.75 Х 4.00 П2 4.60
Англия - Чемпионшип 14:30 Блэкберн Ровер 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.95 Х 3.70 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Барнсли 0 Норвич Сити 0 П1 2.85 Х 3.40 П2 2.55
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Леванте 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Наполи 0 П1 6.40 Х 4.70 П2 1.50
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Болонья 0 П1 2.38 Х 3.20 П2 3.30
Россия - Премьер-Лига 16:30 Арсенал 0 Рубин 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.28
Россия - Премьер-Лига 16:30 Локомотив М 0 Динамо М 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.75
Англия - Премьер-лига 17:00 Шеффилд Юнайте 0 Кристал Пэлас 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
08 мая 06:40
автор: Владислав Корегин

«Вашингтон» потерпел домашнее поражение от «Филадельфии»

В последних пяти встречах чемпионата столичный клуб проиграл три раза.

«Вашингтон Кэпиталз» на своей домашней арене уступил «Филадельфии Флайерз» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе гостей дубль оформил Уэйд Эллисон, забивший на 25-й и 35-й минутах. По шайбе забросили Джоэль Фараби (2) и Шон Кутюрье (60). Российский защитник Иван Проворов отыграл 24 минут 22 секунды и завершил игру с показателем полезности «+1».

Соперник ответил голами Даниэля Спронга (17) и Ти Джея Оши (39). Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 23 минуты 10 секунд – его коэффициент полезности составил «-1». Остальные российские игроки Кэпиталз, а именно голкипер Илья Самсонов и форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, участия в матче не принимали.

«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 73 очка. «Филадельфия» идет на шестой строчке с 55 очками.

9 мая команды сыграют между собой еще раз.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» – «Филадельфия Флайерз» – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

0:1 – Фараби (Хейз), 01:44

1:1 – Спронг (Манта), 16:19

1:2 – Эллисон (Линдблом, Браун), 24:19

1:3 – Эллисон (Майерс, ван Римсдайк), 34:45 (6x5)

2:3 – Оши (Диллон, Эллер), 38:51

2:4 – Кутюрье (ван Римсдайк, Эллиотт), 59:29 (п.в.)

источник: «Советский спорт»
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