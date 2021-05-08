26 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Тампу-Бэй»

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НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Сан-Хосе Шаркс 2 Аризона Койотс 5 П1 2.47 Х 4.10 П2 2.47
Франция - Лига 1 14:00 Нант 0 Бордо 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Вюрцбургер Кик 0 Оснабрюк 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.60
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Зенит 0 П1 2.80 Х 3.70 П2 2.45
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Фортуна 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.57 Х 4.10 П2 6.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Гройтер Фюрт 0 Карлсруэ 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Кардифф Сити 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.80 Х 4.00 П2 4.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Дерби Каунти 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.37 Х 3.30 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 14:30 Ковентри Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Уотфорд 0 Суонси Сити 0 П1 1.98 Х 3.60 П2 4.00
Англия - Премьер-лига 14:30 Лидс Юнайтед 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 2.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Престон Норт Э 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 14:30 Куинз Парк Рей 0 Лутон Таун 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Бристоль Сити 0 Брентфорд 0 П1 5.50 Х 4.20 П2 1.62
Англия - Чемпионшип 14:30 Блэкберн Ровер 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.95 Х 3.70 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Сток Сити 0 П1 1.75 Х 4.00 П2 4.60
Англия - Чемпионшип 14:30 Барнсли 0 Норвич Сити 0 П1 2.85 Х 3.40 П2 2.55
Англия - Чемпионшип 14:30 Рединг 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.96 Х 3.80 П2 3.80
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Леванте 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Болонья 0 П1 2.38 Х 3.20 П2 3.30
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Наполи 0 П1 6.40 Х 4.70 П2 1.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 Арсенал 0 Рубин 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.28
Россия - Премьер-Лига 16:30 Локомотив М 0 Динамо М 0 П1 2.90 Х 3.40 П2 2.50
Англия - Премьер-лига 17:00 Шеффилд Юнайте 0 Кристал Пэлас 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
Испания - Примера 17:15 Барселона 0 Атлетико М 0 П1 1.81 Х 3.60 П2 4.80
Португалия - Сегунда 17:30 Фейренсе 0 УД Оливейренсе 0
Болгария - Первая лига 17:45 Лудогорец 0 Локомотив Пл 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.60
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Лорьян 0 П1 1.42 Х 5.10 П2 7.30
Аргентина - Примера 19:00 Годой-Крус 0 Банфилд 0 П1 3.80 Х 3.10 П2 2.04
08 мая 06:55
автор: Владислав Корегин

26 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Тампу-Бэй»

«Старз» прервали свою серию из пяти поражений кряду в чемпионате.

Хоккеисты «Даллас Старз» в гостях победили «Тампу-Бэй Лайтнинг» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард «звезд» Джо Павелски, забросивший две шайбы на 26-й и 34-й минутах, а также оформивший два ассиста. Также в составе гостей голы забили Джейми Олексяк (6), Роопе Хинц (40) и Йоэль Кивиранта (44). Голкипер Антон Худобин записал на свой счет 26 сейвов из 28 возможных. Форвард Денис Гурьянов провел на льду 11 минут 37 секунд, но голевыми действиями не отметился.

У проигравших шайбы забросили Блэйк Коулман (32) и Алекс Барре-Буле (49). Защитник Михаил Сергачев завершил встречу с показателем полезности «-1», отыграв 21 минуту 5 секунд.

«Даллас» прервал свою пятиматчевую серию без побед и набрал 58 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Тампа» идет на второй строчке с 75 очками.

Оба коллектива проведут следующие встречи в гостях – 10 мая «Старз» сыграют против «Чикаго», а «Лайтнинг» днем ранее встретятся с «Флоридой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Даллас Старз» – 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

0:1 – Олексяк (Хейсканен, Керо), 05:50

0:2 – Павелски (Хинц), 25:17

1:2 – Коулман (Хедман, Гудроу), 31:11

1:3 – Павелски (Хинц), 33:05

1:4 – Хинц (Кивиранта, Павелски), 39:45

1:5 – Кивиранта (Павелски, Бенн), 43:49

2:5 – Барре-Буле (Палат, Киллорн), 48:29 (5x4)

источник: «Советский спорт»
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