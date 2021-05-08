26 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Тампу-Бэй»

Хоккеисты «Даллас Старз» в гостях победили «Тампу-Бэй Лайтнинг» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард «звезд» Джо Павелски, забросивший две шайбы на 26-й и 34-й минутах, а также оформивший два ассиста. Также в составе гостей голы забили Джейми Олексяк (6), Роопе Хинц (40) и Йоэль Кивиранта (44). Голкипер Антон Худобин записал на свой счет 26 сейвов из 28 возможных. Форвард Денис Гурьянов провел на льду 11 минут 37 секунд, но голевыми действиями не отметился.

У проигравших шайбы забросили Блэйк Коулман (32) и Алекс Барре-Буле (49). Защитник Михаил Сергачев завершил встречу с показателем полезности «-1», отыграв 21 минуту 5 секунд.

«Даллас» прервал свою пятиматчевую серию без побед и набрал 58 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Тампа» идет на второй строчке с 75 очками.

Оба коллектива проведут следующие встречи в гостях – 10 мая «Старз» сыграют против «Чикаго», а «Лайтнинг» днем ранее встретятся с «Флоридой».