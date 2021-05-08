«Миннесота» победила «Анахайм» в овертайме благодаря шайбе Капризова

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» одержали домашнюю победу над «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «дикарей» Кирилл Капризов (61-я минута). Также игрок записал на свой счет результативный пас. Помимо россиянина, голы в составе хозяев забили Виктор Раск (9), Нико Штурм (19), Йоэль Эрикссон Эк (53).

Соперник ответил голевыми бросками Макса Комтуа (8), Адама Хенрика (27) и Дерека Гранта (55). Нападающий Александр Волков провел на льду 15 минут 18 секунд и оформил ассист.

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 73 очка. На счету «Анахайма» 42 очка и промежуточная восьмая строчка.

9 мая команды проведут между собой еще одну игру.