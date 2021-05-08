Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по ассистам среди новичков

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал автором уникального достижения.

В игре регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ) 24-летний россиянин записал на свой счет победный гол и ассист. Отметим, что нападающий сделал уже 22 результативные передачи на своих партнеров. Тем самым он установил новый рекорд клуба по ассистам в дебютном сезоне.

Ранее подобное достижение принадлежало чеху Филипу Кубе в сезоне-2000/01 (21 ассист).

Помимо 22 голевых пасов, Капризов забросил 27 шайб в 53 матчах. Его команда гарантировала себе выход в плей-офф. На данный момент «Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 73 очка.