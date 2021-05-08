«Тампа-Бэй» сыграет с «Флоридой» в первом раунде Кубка Стэнли

Стала известна одна из пар первого раунда Кубка Стэнли в Западном дивизионе.

«Тампа-Бэй Лайтнинг», потерпев поражение от «Даллас Старз» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ, лишился шансов на выход в плей-офф с первого места, которое в данный момент занимает «Каролина Харрикейнз». Тем самым, «молнии» сыграют против «Флориды Пантерз», поскольку обе команды уже не опустятся ниже второй и третьей строчек в турнирной таблице. После 54 игр чемпионата клубы набрали по 75 очков.

Напомним, в составе «Тампы» выступают три российских хоккеиста – голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров. Цвета «Флориды» также защищают три представителя России – вратарь Сергей Бобровский, а также нападающие Никита Гусев и Григорий Денисенко.

В 2020 году «Лайтнинг» стали победителями Кубка Стэнли.