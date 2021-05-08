«Миннесота» – «Анахайм». Капризов признан второй звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ)

Отметим, что 24-летний россиянин провел на льду 17 минут 51 секунду и стал автором победной шайбы «дикарей» на 17-й секунде овертайма. Также на счету хоккеиста результативная передача.

Первой звездой признан форвард «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, набравший 2 (1+1) очка. Тройку лучших замкнул нападающий «Анахайма» Адам Хенрик, забивший гол и оформивший ассист.

«Уайлд» занимают третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 73 очка. «Дакс» с 42 очками идут восьмыми.

9 мая команды проведут между собой еще одну игру.