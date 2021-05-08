«Сан-Хосе» дома уступил «Аризоне», Чехович отличился ассистом

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» – «Аризона Койотис» завершился победой гостевой команды со счетом 5:2.

В составе «койотов» шайбы забросили Виктор Седерстрем (25-я минута), Конор Гарланд (32), Фил Кессел (45), Майкл Бантинг (51) и Ян Еник (60). Защитник Илья Любушкин отыграл 17 минут 11 секунд, но результативными действиями он не отличился.

Соперник ответил голами Эрика Карлссона (4) и Тимо Майера (24). Нападающий Иван Чехович провел на льду 10 минут 36 секунд и сделал ассист. Отметим, что россиянин набрал свое первое результативное очко в рамках НХЛ. Защитник Николай Кныжов завершил встречу с показателем полезности «-1», отыграв 18 минут 33 секунды. Форвард Александр Барабанов сыграл 21 минут 50 секунд – его коэффициент полезности составил «-2».

«Аризона» набрала 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Сан-Хосе» идет на седьмой строчке с 48 очками.

9 мая клубы проведут между собой еще один матч.