Форвард «Миннесоты»: Капризов – особенный игрок. Он может сотворить на льду что-то невероятное

Нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк оценил игру своего партнера по команде – форварда Кирилла Капризова.

Напомним, в текущем сезоне 24-летний россиянин забросил 27 шайб и отдал 22 ассиста в 53 матчах сезона. Сегодня, 8 мая нападающий принес победу «дикарям» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ), забросив шайбу в овертайме.

– Капризов – особенный игрок. Когда он получает шайбу, ты буквально чувствуешь, что Кирилл способен с ней сделать что-то невероятное. Ему не важно, какой соперник будет ему противостоять. В любой ситуации он создает огромное количество голевых моментов и горит желанием побеждать. Тем самым, Кирилл заводит партнеров по команде и делает их лучше. Он отличный одноклубник, – цитирует шведского игрока пресс-служба НХЛ.

Добавим, что «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 73 очка.