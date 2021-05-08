Капризов признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов назван второй звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Напомним, в поединке против «Анахайма» (4:3 ОТ) россиянин отличился победной шайбой и отдал передачу, ставшей для него 22-й в этом сезоне. Таким образом, форвард превзошел клубный рекорд «Уайлд» по голевым ассистам среди новичков, побив достижение чешского хоккеиста Филипа Кубы, который в сезоне-2000/01 сделал 21 ассист.

Лучшим игроком был признан форвард «Далласа» Джо Павелски, набравший 4 (2+2) очка в игре с «Тампой-Бэй» (5:2), а третьей звездой стал нападающий «Аризоны» Конор Гарлэнд, в активе которого 3 (1+2) балла в поединке с «Сан-Хосе» (5:2).