Первый тренер Капризова прокомментировал победный гол своего воспитанника в матче с «Анахаймом»

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, дал комментарий после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3 ОТ).

Напомним, в игре против «Дакс» российский форвард «дикарей» забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал голевую передачу.

«С победой Кирилла и «Миннесоту». У Капризова прогресс есть всегда, но это же НХЛ, та лига, где каждый подстраивается под игру другого. Против него играют, можно сказать, по особенной тактике, Все знают, что Кирилл может перевернуть ход любой игры. Колдер Трофи - это совсем не принципиально. Будет он у Кирилла - хорошо, не будет - не беда. Решаем этот вопрос не мы и не он. Самое главное, что влился в коллектив и здорово играет», – приводит слова специалиста «СЭ».

Добавим, что всего в текущем сезоне Капризов набрал 49 (27+22) очков. Также форвард был признан второй звездой дня в НХЛ.