Лещев о выступлении сборной России на ЮЧМ-2021: Игроки отдали все силы, это серебро достойно многого

«После поражения от сборной Канады поблагодарил игроков, они отдали всю душу и силы, столько эмоций. В целом - молодцы. Да, эту медаль мы заслужили. Хотели, конечно, другую медаль видеть, но это серебро достойно многого. Спасибо ребятам за то, что они играли, воевали и завоевали медаль», – цитирует наставника ТАСС.

Напомним, подопечные Лещева уступили команде Канады в финале ЮЧМ-2021 со счетом 3:5.

Добавим, что лучшим игроком турнира, прошедшего в американском Фриско, был признан россиянин Матвей Мичков.