Кукштель и Паутов покинули расположение сборной России

Расположение сборной России по хоккею покинули два игрока.

Как сообщает официальный твиттер ФХР, национальная команда продолжит подготовку к чемпионату мира-2021 без защитника Юрия Паутова и нападающего Павла Кукштеля. Штаб сборной сообщил хоккеистам, что рассчитывает на них в будущем.

Напомним, 23-летний Кукштель выступал в минувшем сезоне за СКА и «Сочи». 26-летний Паутов защищает цвета «Витязя».

Добавим, что чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.