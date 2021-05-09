Шайба Кравцова помогла «Рейнджерс» на выезде победить «Бостон». Бучневич сделал три голевых паса

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» на своем льду проиграл «Рейнджерс» со счетом 4:5 (0:0, 1:1, 3:4).
В составе победителей голами отметились Ки-Андре Миллер (27-я минута), Мика Зибанежад (46-я и 59-я), Алексис Лафренье (47-я) и Виталий Кравцов (50-я).
У хозяев шайбы забрасывали Ник Ритчи (39-я), Давид Пастрняк (41-я), Брэд Маршанд (55-я) и Патрис Бержерон (59-я).
Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич заработал три очка, сделав три голевые передачи.
«Бостон» занимает третье место в Восточном дивизионе с 71 очком. У «Рейнджерс» 60 очков и пятое место.