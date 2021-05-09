«Оттава» переиграла «Виннипег», Зуб сделал голевую передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» в гостях обыграла «Виннипег» со счетом 4:2.
В составе победителей отличились Коннор Браун (11-я минута) и трижды Тим Штюцле (12, 46, 60). Защитник Артем Зуб сделал ассист и закончил матч с показателем полезности «-1». Теперь на счету россиянина 14 (3+11) очков в сезоне. Нападающий Евгений Дадонов провел на площадке 15 минут и 56 секунд, но результативными действиями не отметился. Защитник Никита Зайцев сыграл 24 минуты и 37 секунд, очков не набрав.
Хозяева ответил двумя шайбами в исполнении Мейсона Эпплтона (21) и Марка Шайфли (60).
Отметим, что «Сенаторз» одержали третью победу кряду.
В Северном дивизионе «Виннипег» занимает третью строчку, набрав 59 очков. «Оттава» расположилась на пятой позиции, заработав 49 очков.