«Вашингтон» одержал победу над «Филадельфией», Орлов сделал ассист

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» дома обыграл «Филадельфию» в овертайме со счетом 2:1.

Победную шайбу забросил Конор Шири (64-я минута). Также в составе хозяев отличился Ларс Эллер (60). Защитник Дмитрий Орлов отметился голевой передачей, теперь на счету россиянина 22 (8+14) очка в сезоне. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов встречу пропускали.

Гости ответили шайбой в исполнении Скотта Лотона (44).

В Восточном дивизионе «Кэпиталз» занимают вторую строчку, набрав 75 очков. «Флайерз» расположились на шестой позиции, заработав 56 очков.

Следующий матч «Вашингтон» проведет дома против «Бостона» (12 мая), а «Филадельфия» сыграет на своей площадке с «Нью-Джерси» (11 мая).