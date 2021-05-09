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09 мая 06:55
автор: Степан Шереметьев

«Флорида» победила «Тампу-Бэй», Бобровский отразил 28 бросков

«Пантерз» одержали пятую победу подряд.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» дома переиграла «Тампу-Бэй» со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Сэм Беннетт (24-я минута), Джонатан Юбердо (35) и трижды Александер Веннберг (12, 33, 54). Вратарь Сергей Бобровский сделал 28 сейвов. Форвард Никита Гусев провел на площадке 12 минут и 55 секунд, но результативными действиями не отметился.

Гости ответили лишь одной шайбой в исполнении Люка Шенна (25). Защитник Михаил Сергачев сыграл 26 минут и 38 секунд, очков не набрав. Голкипер Андрей Василевский отразил 30 бросков из 35.

Отметим, что «Пантерз» одержали пятую победу кряду.

В Центральном дивизионе «Флорида» занимает второе место, набрав 77 очков. «Лайтнинг» расположились на третьей позиции, заработав 75 очков.

Следующий матч между этими же командами пройдет 11 мая.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» - «Тампа-Бэй» - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Голы:

1:0 - 11:44 - Веннберг (Уигар, Форслинг)

2:0 - 23:07 - Беннетт (Юбердо, Барков)

2:1 - 24:52 - Шенн (Гудроу, Гурде)

3:1 - 32:54 - Веннберг (Ватрано)

4:1 - 34:53 - Юбердо (Беннетт)

5:1 - 53:38 - Веннберг (Форслинг, Типпет)

Вратари: Бобровский 28/29 - Ан. Василевский 30/35.

источник: «Советский спорт»
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