«Флорида» победила «Тампу-Бэй», Бобровский отразил 28 бросков

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» дома переиграла «Тампу-Бэй» со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Сэм Беннетт (24-я минута), Джонатан Юбердо (35) и трижды Александер Веннберг (12, 33, 54). Вратарь Сергей Бобровский сделал 28 сейвов. Форвард Никита Гусев провел на площадке 12 минут и 55 секунд, но результативными действиями не отметился.

Гости ответили лишь одной шайбой в исполнении Люка Шенна (25). Защитник Михаил Сергачев сыграл 26 минут и 38 секунд, очков не набрав. Голкипер Андрей Василевский отразил 30 бросков из 35.

Отметим, что «Пантерз» одержали пятую победу кряду.

В Центральном дивизионе «Флорида» занимает второе место, набрав 77 очков. «Лайтнинг» расположились на третьей позиции, заработав 75 очков.