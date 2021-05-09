«Миннесота» в овертайме обыграла «Анахайм», Капризов отметился двумя ассистами

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Англия - Первая лига 14:00 Донкастер Рове 0 Питерборо Юнай 0 П1 3.30 Х 3.80 П2 2.06
Англия - Первая лига 14:00 Сандерленд 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.00
Англия - Премьер-лига 14:00 Вулверхэмптон 0 Брайтон энд Хо 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.20
Англия - Первая лига 14:00 Оксфорд Юнайте 0 Бёртон Альбион 0 П1 1.63 Х 4.30 П2 4.80
Франция - Лига 1 14:00 Сент-Этьен 0 Марсель 0 П1 3.30 Х 3.60 П2 2.20
Англия - Первая лига 14:00 Блэкпул 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.62 Х 4.10 П2 5.20
Англия - Первая лига 14:00 Гиллингем 0 Плимут Аргайл 0
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Англия - Первая лига 14:00 Чарльтон Атлет 0 Халл Сити 0 П1 2.15 Х 3.80 П2 3.10
Англия - Первая лига 14:00 Линкольн Сити 0 Уимблдон 0 П1 1.96 Х 3.80 П2 3.60
Англия - Первая лига 14:00 Милтон-Кинс До 0 Рочдейл 0 П1 1.69 Х 4.20 П2 4.50
Англия - Первая лига 14:00 Уиган Атлетик 0 Суиндон Таун 0 П1 1.77 Х 4.20 П2 4.00
Англия - Первая лига 14:00 Ипсвич Таун 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Первая лига 14:00 Портсмут 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.52 Х 4.30 П2 6.10
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Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Эрцгебирге 0 Падерборн 07 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ян 0
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Испания - Примера 15:00 Хетафе 0 Эйбар 0 П1 2.20 Х 3.10 П2 3.80
Испания - Сегунда 15:00 Мирандес 0 Фуэнлабрада 0 П1 2.85 Х 2.90 П2 2.85
Франция - Лига 1 16:00 Ницца 0 Брест 0 П1 2.44 Х 3.40 П2 3.00
Италия - Серия А 16:00 Верона 0 Торино 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.35
Франция - Лига 1 16:00 Метц 0 Ним 0
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Монпелье 0 П1 1.68 Х 4.60 П2 4.50
Португалия - Сегунда 16:00 Кова-да-Пиедад 0 Визела 0 П1 7.40 Х 3.40 П2 1.55
Аргентина - Примера 16:00 Арсенал Саранд 0 Сентраль Кордо 0 П1 3.00 Х 3.20 П2 2.33
Италия - Серия А 16:00 Парма 0 Аталанта 0 П1 15.0 Х 7.40 П2 1.20
Франция - Лига 1 16:00 Анже 0 Дижон 0 П1 1.72 Х 3.90 П2 5.00
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кальяри 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.30
09 мая 07:25
автор: Степан Шереметьев

«Миннесота» в овертайме обыграла «Анахайм», Капризов отметился двумя ассистами

Россиянин набрал 51 (27+24) очко в дебютном сезоне НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» дома в овертайме переиграла «Анахайм» со счетом 4:3.

Победную шайбу забросил Виктор Раск (63-я минута). Также в составе хозяев отличились Джаред Сперджен (17), Райан Хартман (36) и Ник Бонино (36). Форвард Кирилл Капризов сделал две голевые передачи. Теперь на счету россиянина 51 (27+24) очко в сезоне.

Гости ответили шайбами в исполнении Рикарда Ракелля (13), Тревора Зеграса (43) и Макса Комтуа (60). Нападающий Александр Волков провел на площадке 12 минут и 33 секунды, закончив игру с показателем полезности «-1».

В Западном дивизионе «Уайлд» занимают третью позицию, набрав 75 очков. «Дакс» расположились на восьмой позиции, заработав 43 очка.

Следующий матч «Миннесота» проведет дома против «Сент-Луиса» (13 мая), а «Анахайм» закончил свое выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» - «Анахайм» - 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы:

0:1 - 12:02 - Ракелль (Мэнсон, Махура)

1:1 - 16:32 - Сперджен (Фиала, Капризов)

2:1 - 35:05 - Хартман (Зукарелло-Асен, Капризов)

3:1 - 35:56 - Бонино (Штурм)

3:2 - 42:18 - Зеграс (Дрисдейл, Комтуа)

3:3 - 59:34 - Комтуа (Терри, Ракелль)

4:3 - 62:46 - Раск (Дамба)

Вратари: Талбот 19/22 - Миллер 21/25

источник: «Советский спорт»
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