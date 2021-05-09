«Миннесота» в овертайме обыграла «Анахайм», Капризов отметился двумя ассистами

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» дома в овертайме переиграла «Анахайм» со счетом 4:3.

Победную шайбу забросил Виктор Раск (63-я минута). Также в составе хозяев отличились Джаред Сперджен (17), Райан Хартман (36) и Ник Бонино (36). Форвард Кирилл Капризов сделал две голевые передачи. Теперь на счету россиянина 51 (27+24) очко в сезоне.

Гости ответили шайбами в исполнении Рикарда Ракелля (13), Тревора Зеграса (43) и Макса Комтуа (60). Нападающий Александр Волков провел на площадке 12 минут и 33 секунды, закончив игру с показателем полезности «-1».

В Западном дивизионе «Уайлд» занимают третью позицию, набрав 75 очков. «Дакс» расположились на восьмой позиции, заработав 43 очка.

Следующий матч «Миннесота» проведет дома против «Сент-Луиса» (13 мая), а «Анахайм» закончил свое выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.