Шайба Барабанова не помогла «Сан-Хосе» обыграть «Аризону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на выезде обыграла «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).

Победную шайбу забросил Фил Кессел (63-я минута). Также в составе гостей отличились Ян Еник (27), Конор Гарланд (57) и дважды Кристиан Дворак (4, 12). Защитник Илья Любушкин провел на площадке 15 минут и 9 секунд, но результативными действиями не отметился.

Хозяева ответили голами в исполнении Рудольфа Балцерса (7), Кевина Лабанка (16), Тимо Майера (26) и Александра Барабанова (60). Теперь на счету россиянина 8 (3+5) очков в сезоне. Защитник Николай Кныжов закончил матч с показателем полезности «+1». Нападающий Иван Чехович сыграл 10 минут и 57 секунд, очков не набрав.

В Западном дивизионе «Шаркс» занимают шестое место, набрав 49 очков. «Койотис» расположились на пятой позиции, заработав 54 очка.

Следующий матч «Сан-Хосе» сыграет дома с «Вегасом», а «Аризона» завершила выступление в регулярном чемпионате.