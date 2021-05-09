Тэйлор Бадж – о Капризове: Смотреть за ним никогда не надоест

Американский журналист Тэйлор Бадж поделился впечатлениями от игры нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Вот это да! Следить за игрой Капризова никогда не надоест. Болельщики «Миннесоты» наконец-то получили заслуженное», – отметил журналист в своем твиттере.

Напомним, Кирилл Капризов признан второй звездой матча «Уайлд» против «Анахайм» (4:3 OT). В этой встрече россиянин сделал две голые передачи. Теперь на его счету 51 (27+24) очко в сезоне. Он остается одним из главных претендентов на получение Колдер трофи – титула, который ежегодно вручается наиболее ярко проявившему себя игроку, проводящему первый полноценный сезон в НХЛ.