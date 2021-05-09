Макдэвид, Штютцле и Веннберг признаны звездами дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ определил лучших хоккеистов по итогам минувшего игрового дня.
Первой звездой был признан форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Ванкувером» (4:3). Таким образом, на счету канадца стало 100 очков в нынешнем сезоне.
Вторым лучшим игроком стал нападающий «Оттавы» Тим Штютцле, отметившийся хет-триком в игре против «Виннипега» (4:2).
Третья звезда - хоккеист «Коламбуса» Алекс Веннберг, забросивший три шайбы в матче с «Тампой-Бэй» (5:1).
источник: NHL (НХЛ)