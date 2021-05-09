«Динамо» продлило контракт Линдбергом

Шведский форвард Оскар Линдберг продлил контракт с московским «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что договор рассчитан на один год и будет носить односторонний характер.

«Переговоры с Оскаром Линдбергом прошли достаточно комфортно и конструктивно. Для хоккеиста дебютный сезон в КХЛ прошел удачно, поэтому совместно с тренерским штабом было принято решение о продолжении сотрудничества.

Оскар универсальный хоккеист, который хорошо действует на точке вбрасывания, надежно в обороне и креативно в атаке. Линдберг может сыграть как в центре, так и на краю. Ждем, что новый сезон станет для игрока еще успешнее», - приводит слова генерального директора «Динамо» Евгения Кровопускова пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом сезоне нападающий также выступал за московский клуб. Линдберг провел 54 игры, в которых набрал 40 (16+24) очков при показателе полезности «+18».