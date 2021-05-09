Торторелла покинул «Коламбус»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла покинул свой пост.

«После обсуждения будущего команды Ярмо Кекалайнен и я пришли к взаимному решению завершить совместную работу. Я бы хотел поблагодарить клуб за возмодность работать с этим составом и жить здесь, в Коламбусе. Для меня было честью работать с игроками, тренерами и хоккейным персоналом, который является одним из лучших в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, я хотел бы поблагодарить фанатов «Коламбуса» за поддержку, которую они оказали мне и команде», — приводит слова Тортореллы официальный сайт клуба.

Напомним, в текущем сезоне НХЛ команда набрала 48 очков в 56 матчах и заняла последнее место в Центральном дивизионе.