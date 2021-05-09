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09 мая 20:59
автор: Владислав Корегин

Стал известен расширенный состав сборной России на четвертом этапе Евротура

Соревнования пройдут в Чехии с 12 по 15 мая.

Пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала расширенный состав национальной команды на матчи четвертого этапа Евротура.

Вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов, Иван Федотов.

Защитники: Егор Яковлев, Динар Хафизуллин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Алексей Марченко, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин, Даниил Пыленков, Кирилл Кирсанов.

Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Кирилл Марченко, Антон Бурдасов, Илья Сафонов, Иван Морозов, Денис Зернов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Павел Красковский, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко.

Отмечается, что штаб сборной находится в постоянном контакте с хоккеистами, выступающими в НХЛ. Приглашение других игроков может произойти после завершения регулярного чемпионата.

Чешские игры пройдут с 12 по 15 мая. 12 мая российская команда сыграет против сборной Швеции, а через день проведет игру с финнами. 15 мая состоится заключительный матч с хозяевами турнира – чехами.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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