Брюквин перешел в «Авангард»

Омский клуб сделал игроку квалификационное предложение двухлетнего контракта, сообщает официальный сайт «Авангарда».

«У Брюквина мы видим большой потенциал, у него есть сильные качества, которые усилят нашу команду. Дефицитный праворукий форвард, работоспособный, с хорошим броском, Владимир полностью подходит под нашу систему. Думаю, в предстоящем сезоне он может «выстрелить», как это уже было с нашими новичками, Толчинским и Шарипзяновым», — приводит слова генерального менеджера омичей Алексея Волкова клубная пресс-служба.

По некоторым данным сумма компенсации за 26-летнего нападающего составила 30 миллионов рублей.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Брюквин провел 24 матча, в которых набрал восемь (5+3) очков.

В плей-офф Кубка Гагарина в активе форварда девять встреч, в которых он очков не набрал.