ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 44' Бостон Селтикс 107 Майами Хит 116
Аргентина - Примера 2-й тайм, 90+3' Платенсе 3 Росарио Сентра 1
Аргентина - Примера 2-й тайм, 90+3' Ривер Плейт 3 Альдосиви 1
Аргентина - Примера 2-й тайм, 90+3' Расинг А 2 Сан-Лоренсо 0
Болгария - Первая лига 2-й тайм, 80' Ботев П 0 Левски 1 П1 26.0 Х 7.00 П2 1.12
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 73' Арсенал 2 Вест Бромвич А 1 П1 1.12 Х 8.20 П2 26.0
Швейцария - Национальная лига - плей-офф не начался Женева-Серветт 0 Цуг 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 44' Ювентус 0 Милан 0 П1 2.15 Х 2.75 П2 4.50
Испания - Примера 1-й тайм, 29' Реал Мадрид 0 Севилья 1 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.08
Франция - Лига 1 1-й тайм, 20' Ренн 0 ПСЖ 0 П1 5.20 Х 4.50 П2 1.60
Португалия - Сегунда не начался Варзим 0 Пенафиел 0 П1 2.30 Х 3.00 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат не начался Лос-Анджелес К 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.33 П2 3.50
09 мая 22:16
автор: Александр Шульгин

Брюквин перешел в «Авангард»

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин продолжит карьеру в омском «Авангарде».

Омский клуб сделал игроку квалификационное предложение двухлетнего контракта, сообщает официальный сайт «Авангарда».

«У Брюквина мы видим большой потенциал, у него есть сильные качества, которые усилят нашу команду. Дефицитный праворукий форвард, работоспособный, с хорошим броском, Владимир полностью подходит под нашу систему. Думаю, в предстоящем сезоне он может «выстрелить», как это уже было с нашими новичками, Толчинским и Шарипзяновым», — приводит слова генерального менеджера омичей Алексея Волкова клубная пресс-служба.

По некоторым данным сумма компенсации за 26-летнего нападающего составила 30 миллионов рублей.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Брюквин провел 24 матча, в которых набрал восемь (5+3) очков.

В плей-офф Кубка Гагарина в активе форварда девять встреч, в которых он очков не набрал.

Динамовцы выбыли из борьбы за трофей в полуфинале Западной конференции, уступив в серии питерскому СКА (1-4).

«Авангард» стал обладателем Кубка, обыграв в финале ЦСКА (4-2).

источник: ХК «Авангард»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
На продажу выставлен спорткар из фильма «Форсаж 7»Юниорская сборная России завоевала серебро ЧМ по хоккеюКирилл Капризов эффектно выиграл первую драку в НХЛЧтобы описать Роднину, Тарасова выбрала слово из 4-х буквВратарь женской сборной России о ночах любви перед матчамиАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Россия золотая. Глава 3. Как нереальный Ковальчук и непробиваемый Брызгалов привели нас к победе на ЧМ-2009
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ третий – о золоте-2009 в Берне.
Опять англичане атакуют Россию. Финал Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге под угрозой
Решающий матч Лиги чемпионов, запланированный в Стамбуле на 29 мая 2021 года, могут перенести в Англию, утверждает ESPN. И, как ни странно, это затрагивает интересы России.
Россия золотая. Глава 2. Как Овечкин заявился в Кремль в шлепанцах после победы на ЧМ-2008
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ второй – о золоте-2008 в Квебеке.
У сборной России на ЧМ-2021 будет необычный вратарь. Родился в Болгарии, в КХЛ не играл, а в НХЛ попал из Финляндии
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной на стартующем 21 мая 2021 года чемпионате мира в Риге.
Доктор Зло, Клинт Иствуд и «эксклюзив» от Карлеса Пуйоля. Прогнозы на матчи «Локо», ЦСКА и «Барселоны»
Эксперт Евгений Медведь, капперка Виолетта Золотая Ставочка, ведущий Луис Альберто и бывшая звезда каталонского суперклуба делятся соображениями относительно главных футбольных матчей 8 мая: между «Локомотивом» и «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром», а также «Барселоной» и «Атлетико».
«Гончаренко победит ЦСКА в Москве — 2:0 или 2:1». Прогноз Ловчева на знаковый матч 29-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром», который состоится в Москве 8 мая.
«Провал в Питере — исключение». Ловчев объяснил, почему «Локомотив» уверенно победит «Динамо» в дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на столичное дерби, которое состоится 8 мая в рамках 29-го тура РПЛ.
Вратарский вопрос перед ЧМ-2021: Шестеркина могут не отпустить из Нью-Йорка, поэтому болеем против «Далласа»
Очередная кадровая проблема возникла у хоккейной сборной России перед ЧМ-2021.
Россия золотая. Глава 1. Как наши хоккеисты выиграли ЧМ-1993 в год штурма Белого дома
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ первый – о золоте-1993 в Германии.
Нагучев ставит на Заболотного и Головина, Орзул — на красно-синих из Москвы, Барселоны и Парижа. Битва полов #9
"Плеймейкер" представляет девятый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика