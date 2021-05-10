«Оттава» потерпела разгром от «Калгари», Зуб закончил матч с показателем полезности «-3»

«Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду нанес крупное поражение «Сенаторз» со счетом 6:1.
В составе победителей отличились Джонни Годро, Микаэль Баклунд, Мэттью Ткачук, Майкл Стоун, Диллон Дюбе и Марк Джордано. Российский защитник Никита Нестеров провел на площадке 19 минут 37 секунд, заработав показатель полезности «+1».
Гости ответили лишь одним голом в исполнении Джоша Норриса. Россияне Евгений Дадонов, Никита Зайцев и Артем Зуб, выступающие за «Оттаву», завершили игру с показателями полезности «-1», «-2» и «-3» соответственно.
Отметим, что «Калгари» одержал пятую победу в последних 10 играх.
Следующий матч «Флэймз» проведет 14 мая дома против «Ванкувера», а «Сенаторз» примет 13 мая «Торонто».
источник: «Советский спорт»