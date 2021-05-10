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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Асколи 0 П1 1.50 Х 3.90 П2 8.10
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Венеция 0
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Козенца 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 3.90
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Салернитана 0 П1 12.0 Х 5.00 П2 1.31
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Реджана 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 3.80
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Лечче 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.20
Италия - Серия B 15:00 СПАЛ 0 Кремонезе 0 П1 1.40 Х 4.30 П2 10.0
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Фрозиноне 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.80
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Брешия 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 4.80
Россия - Премьер-Лига 16:30 Урал 0 Ростов 0 П1 2.85 Х 3.30 П2 2.60
Болгария - Первая лига 18:00 Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 4.50
Португалия - Сегунда 19:00 Академику 0 Вилафранкензе 0 П1 2.16 Х 3.10 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.48 Х 2.85 П2 3.40
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.26 Х 2.90 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.59 Х 4.10 П2 5.80
Италия - Серия А 21:45 Триест 0 Фортитудо 0
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Кремона 0
Италия - Серия А 21:45 Реджана 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 21:45 Брешия 0 Виктория Либер 0
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 21:45 Канту 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Варезе 0
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Луго 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 5.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Фулхэм 0 Бёрнли 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.30
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Гранада 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
10 мая 09:34
автор: Евгений Лиманский

Голкипер Мельничук рассказал о дебюте в стартовом составе «Сан-Хосе»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» – «Аризона Койотс», состоявшийся накануне, завершился поражением хозяев (4:5 ОТ) .

Российский вратарь Алексей Мельничук поделился впечатлениями от дебюта в стартовом составе «Шаркс». Он пропустил четыре шайбы в основное время и одну – в добавленное.

«Меня только два дня назад пригласили в главную команду, а затем тренер вратарей Евгений Набоков сказал, чтобы я готовился к субботнему матчу. Да, я много шайб пропустил, но и партнеры немало забили… Жаль, немного не хватило для победы. Скажу банальные слова, но овертайм – лотерея, где удача сопутствовала сопернику. Благодарен за игру партнерам. Особенно приятно было находиться рядом с Александром Барабановым и Колей Кныжовым, с которыми мы вместе выступали еще в Санкт-Петербурге. Они ощутимо прибавили за год, проведенный в заокеанской лиге, – приводит слова Мельничука пресс-служба НХЛ.

Напомним, уроженец Санкт-Петербурга три сезона провел в КХЛ в составе СКА. В мае 2020 года права на хоккеиста приобрел «Сан-Хосе», с которым Алексей подписал двухлетний контракт. Дебютировал в НХЛ 11 февраля 2021 года в матче против «Лос-Анджелеса», выйдя на замену при счете 2:6 и за 9 минут 11 секунд отразив 5 из 5 бросков. Поединок с «Аризоной» стал для Мельничука вторым в Национальной хоккейной лиге.

источник: NHL (НХЛ)
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