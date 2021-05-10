Голкипер Мельничук рассказал о дебюте в стартовом составе «Сан-Хосе»

Российский вратарь Алексей Мельничук поделился впечатлениями от дебюта в стартовом составе «Шаркс». Он пропустил четыре шайбы в основное время и одну – в добавленное.

«Меня только два дня назад пригласили в главную команду, а затем тренер вратарей Евгений Набоков сказал, чтобы я готовился к субботнему матчу. Да, я много шайб пропустил, но и партнеры немало забили… Жаль, немного не хватило для победы. Скажу банальные слова, но овертайм – лотерея, где удача сопутствовала сопернику. Благодарен за игру партнерам. Особенно приятно было находиться рядом с Александром Барабановым и Колей Кныжовым, с которыми мы вместе выступали еще в Санкт-Петербурге. Они ощутимо прибавили за год, проведенный в заокеанской лиге, – приводит слова Мельничука пресс-служба НХЛ.

Напомним, уроженец Санкт-Петербурга три сезона провел в КХЛ в составе СКА. В мае 2020 года права на хоккеиста приобрел «Сан-Хосе», с которым Алексей подписал двухлетний контракт. Дебютировал в НХЛ 11 февраля 2021 года в матче против «Лос-Анджелеса», выйдя на замену при счете 2:6 и за 9 минут 11 секунд отразив 5 из 5 бросков. Поединок с «Аризоной» стал для Мельничука вторым в Национальной хоккейной лиге.