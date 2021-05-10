Сайт НХЛ: Капризов и Шестеркин претендуют на Колдер Трофи

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов и вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин претендуют на Колдер Трофи, сообщает официальный сайт НХЛ.

По мнению обозревателей сайта, на этот приз также могут рассчитывать форвард «Далласа» Джейсон Робертсон и голкипер «Каролины» Алекс Неделькович.

Напомним, Колдер Трофи – награда игроку, который проводит первый полноценный сезон в НХЛ и проявил себя наиболее ярко. Среди российских хоккеистов приз доставался в разное время Павлу Буре, Сергею Самсонову, Евгению Набокову, Александру Овечкину, Евгению Малкину и Артемию Панарину.

Добавим, что на счету Капризова в сезоне 2020/21 51 (27+24) очко в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ, Шестеркин выиграл 16 поединков из 35, дважды сыграв на ноль.