Канадский форвард Паре пополнил состав «Авангарда»

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с центральным нападающим Франсисом Паре, ранее выступавшим за минское «Динамо», сообщает сайт омского клуба.

«При дефиците российских центрфорвардов на рынке Паре, имеющий гражданство Белоруссии и не являющийся легионером, для нас оптимальный вариант. Франсис – опытный игрок, давно выступающий в КХЛ, он силен в оборонительных действиях, также хорош в созидании, умеет создавать голевые моменты. Уверен, что игрок будет весьма полезен нашей команде», – отметил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Напомним, с 2013 по 2015 годы канадский форвард выступал за магнитогорский «Металлург», с 2014 по 2016 годы защищал цвета челябинского «Трактора», а затем на протяжении двух лет играл в составе «Автомобилиста» из Екатеринбурга, после чего перешел в минское «Динамо». В прошедшем сезоне Паре отыграл за клуб из Белоруссии 40 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков. Является обладателем Кубка Гагарина 2014 года в составе «Трактора».