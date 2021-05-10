Андрей Педан: Хочу в следующем сезоне вместе с «Динамо» сломать стереотипы

Самый результативный защитник казанского клуба в минувшем чемпионате КХЛ рассказал о возвращении в столичное «Динамо», а также о планах на следующий сезон.

«Новая команда, новый вызов. Убежден, что все перемены к лучшему. Моя цель на следующий сезон – завоевать доверие тренера и получить место в спецбригаде большинства. Если потребуется, я могу вступиться за любого партнера по команде. Не только Шипачева. Но не хочется выступать лишь в роли телохранителя. Для меня важно играть в хоккей. С «Ак Барсом» мы проиграли в седьмой игре, отчего у меня остался осадок. Хочется в следующем сезоне вместе с «Динамо» сломать все стереотипы. Тем более «Авангард» уже доказал, что тот же ЦСКА можно побеждать. Сколько они шли к этому? 17 лет? Думаю, и в следующем году кубок может взять команда, которая либо не становилась чемпионом, либо давно не побеждала», – цитирует Педана Sport24.

Напомним, 27-летний хоккеист впервые перешел в московское «Динамо» в 2010 году в юниорском возрасте. Однако в том же году продолжил карьеру в заокеанской лиге, где в основном выступал в клубах АХЛ. В НХЛ дебютировал в сезоне 2015/16 в составе «Ванкувера». С лета 2018 года играл за казанский «Ак Барс». В минувшем сезона провел на льду 52 матча, в которых забил шесть шайб и отдал 11 результативных передач.