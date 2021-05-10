Серебряный призер ЮЧМ-2021 Свечков пополнил состав СКА

Форвард юниорской сборной России Федор Свечков пополнил состав СКА в результате обмена, который армейцы произвели с тольяттинской «Ладой», сообщает официальный сайт питерского клуба.
Как отмечается в источнике, за уроженца Тольятти «автозаводцы» получили денежную компенсацию.
В минувшем сезоне Свечков выступал в чемпионате ВХЛ, набрав в составе «Лады» 15 (5+10) очков в 38 встречах. Помимо этого он провел 15 матчей в МХЛ за «Ладью», где также записал в свой актив 15 (4+11) очков. На юниорском чемпионате мира 2021 года, где сборная России завоевала серебро, уступив в финале канадцам, Федор набрал 10 (4+6) очков.
источник: ХК СКА