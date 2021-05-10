Шестеркин и Георгиев не сыграют на чемпионате мира в Латвии

Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не смогут помочь сборной России по хоккею на чемпионате мира.

Как сообщает твиттер ФХР, вратари «Нью-Йорк Рейнджерс» выразили желание принять участие в турнире, но по решению и рекомендациям врачей клуба НХЛ не будут отпущены в национальную команду.

Штаб сборной России ведет переговоры по остальным кандидатам из НХЛ. Имена игроков будут объявлены после завершения регулярного чемпионата для их клубов.

Шестеркин провел в текущем сезоне 35 игр, в которых одержал 16 побед, отражая 91,6% бросков.

Георгиев сыграл в регулярном чемпионате 19 матчей. Александр одержал 18 побед, отражая 90,5% бросков.