Гавриков и Григоренко прибудут в расположении сборной России в Праге

Защитник Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко присоединятся к сборной России по хоккею.

По информации пресс-службы ФХР в твиттере, игроки «Коламбуса» прибудут в расположении национальной команды в Праге, где пройдет заключительный в сезоне этап Евротура. Григоренко и Гавриков примут участие в игре против Чехии 15 мая.

«Коламбус» в текущем сезоне не смог выйти в плей-офф. «Блю Джекетс» заняли восьмое место в Центральном дивизионе.

25-летний Гавриков провел 55 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 12 (2+10) очков.

В активе 26-летнего Григоренко 12 (4+8) очков в 32 играх.