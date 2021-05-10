Тарасенко и Ничушкин претендуют на «Билл Мастертон Трофи»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вошли в число претендентов на награду «Билл Мастертон Трофи».

По информации твиттера НХЛ, в число номинантов на приз по итогам сезона-2020/21 вошли по одному представителю от каждого клуба лиги. «Билл Мастертон Трофи» ежегодно вручается хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В текущем сезоне Гавриков провел 55 матчей, в которых набрал 12 (2+10) очков.

Тарасенко сыграл 24 встречи. В его активе 14 (4+10) очков.