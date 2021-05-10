Худобин и Гурьянов пропустят чемпионат мира из-за травм

Игроки клуба НХЛ «Даллас Старз» Антон Худобин и Денис Гурьянов не сыграют за сборную России на предстоящем чемпионате мира.

Как сообщает твиттер национальной команды, хоккеисты пропустят турнир по медицинским рекомендациям клуба из Техаса. У Худобина и Гурьянова диагностированы травмы нижней части тела. О решении «Далласа» штабу сборной России сообщил генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.

Ранее травму получил другой нападающий «звезд» Александр Радулов.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.