Овечкин провел полную тренировку с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел 10 мая полную тренировку с командой.

По информации официального сайта НХЛ, 35-летний хоккеист занимался на льду без ограничений. Овечкин пропустил семь из восьми последних матчей «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела. 4 мая россиянин провел в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» лишь одну смену.

Голкипер Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов не тренировались с «Вашингтоном». Оба хоккеиста остаются в ковид-протоколе.

«Вашингтон» занимает второе место в таблице Восточного дивизиона, набрав 75 очков в 55 матчах.