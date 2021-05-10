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10 мая 23:58
автор: Александр Поволоцкий

Путин вручил Буре орден «За заслуги перед Отечеством»

Указ о награждении Павла Буре был подписан в конце марта.

Президент России Владимир Путин наградил бывшего хоккеиста сборной России Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Как сообщает ТАСС, церемония награждения прошла перед гала-матчем, который проходит в Сочи в рамках фестиваля Ночной хоккейной лиги.

«Не только за выдающиеся достижения в большом спорте, мировом спорте, но и за внимание и развитие любительского спорта. Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени награжден Павел Буре» — цитирует ТАСС Путина.

Буре является двукратным призером Олимпийских игр и чемпионом мира 1990 года.

источник: ТАСС
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