Путин вручил Буре орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил бывшего хоккеиста сборной России Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Как сообщает ТАСС, церемония награждения прошла перед гала-матчем, который проходит в Сочи в рамках фестиваля Ночной хоккейной лиги.

«Не только за выдающиеся достижения в большом спорте, мировом спорте, но и за внимание и развитие любительского спорта. Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени награжден Павел Буре» — цитирует ТАСС Путина.

Буре является двукратным призером Олимпийских игр и чемпионом мира 1990 года.