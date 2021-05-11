«Флорида» вновь разгромила «Тампу», Сергачев завершил матч с показателем полезности «-3»

Отличились Маккензи Уигар (16-я минута), Юхо Ламмикко (29-я), Картер Верхаге (43-я) и Александр Веннберг (55-я). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 30, защитник Михаил Сергачев закончил матч с показателем полезности «-3».
Отметим, что «Тампа» потерпела разгром от «Флориды» во втором матче подряд. Встреча, прошедшая 9 мая, завершилась со счетом 1:5. «Пантерз» с 79 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Лайтнинг» с 75 очками - на третьей позиции.
источник: «Советский спорт»