«Эдмонтон» благодаря шайбе Макдэвида вырвал в овертайме победу у «Монреаля»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Джеймс Нил, Райан Ньюджент-Хопкинс, Доминик Кагун. Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Коннор Макдэвид с передачи Леона Драйзайтля. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».

У хозяев голы на счету Джейка Эванса, Пола Байрона и Арттури Лехконена. Российский защитник Александр Романов отыграл с коэффициентом полезности «-3».

Таким образом, Коннор Макдэвид вплотную подобрался к тому, чтобы разменять двузначный рубеж в регулярном первенстве сезона-2020/2021.

Ранее немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль признавался в том, что вся команда старается помочь канадцу набрать 100 очков.