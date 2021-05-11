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11 мая 07:01
автор: Евгений Лиманский

Ассист Гурьянова помог «Далласу» взять реванш у «Чикаго»

Российский нападающий «Старз» набрал 30 (12+18) очков в сезоне.

Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» – «Даллас Старз» завершился победой гостей в овертайме со счетом 5:4.

В составе хозяев отличились Алекс Дебринкэт, Пиус Зутер, Дилан Строум и Винни Хиностроза, за «Даллас» забивали Джо Павелски, Миро Хейсканен, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. Победу «Старз» на пятой минуте овертайма принес точный бросок Джейсона Робертсона.

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов отыграл на льду 15 минут 20 секунд, отметившись голевой передачей на Кивиранту, позволившей гостям выйти вперед 4:3. Для россиянина это очко стало 30-м, набранным в нынешнем сезоне.

Напомним, днем ранее в поединке этих же команд победу одержало «Чикаго» (4:2).

«Старз» занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона и потерял все шансы на попадание в плей-офф. «Блэкхоукс» располагается на шестой строчке.

источник: «Советский спорт»
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