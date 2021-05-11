Названы хоккеисты «Рейнджерс», которые сыграют на чемпионате мира-2021

Озвучены имена хоккеистов «Нью-Йорк Рейнджерс», которые отправятся в расположение своих национальных сборных для участия в чемпионате мира.

Ожидается, что в ЧМ-2021 примут участие чехи Филип Хитил и Либор Гайек, американцы Зак Джонс, Кевин Руни и Колин Блэквелл, а также швед Адам Хуска, сообщает клубная пресс-служба «синерубашечников» в твиттере.

Ранее «Рейнджерс» по рекомендации врачей клуба не отпустил в расположение сборной России вратарей Игоря Шестеркина и Александра Георгиева. Нападающий Артем Панарин, который принял решение пропустить чемпионат мира, получил серьезную травму во встрече «синерубашечников» с «Вашингтоном». Напомним, форвард гостей Том Уилсон повалил на лед Артемия и нанес ему несколько ударов в голову. Позже стало известно, что Панарин больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы.

Добавим, что чемпионат мира стартует в Латвии 21 мая, а завершается 6 июня. Сборная России попала в одну группу с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.