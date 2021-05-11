«Бостон» в овертайме победил «Айлендерс», Варламов не смог доиграть матч из-за травмы

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Айлендерс» в овертайме уступили «Бостону» (2:3).

В составе хозяев отличились Тейлор Холл (дважды) и Брэд Маршанд. Гости ответили шайбами Оливера Уальстрема и Мэтью Барзала. Из-за повреждения российский вратарь «островитян» в начале третьего периода был заменен на своего соотечественника Илью Сорокина.

После этого матча «Айлендерс» набрали 71 очко, расположившись на четвертом месте в Восточном дивизионе, в активе «Бостона» – 73 очка и третье место в таблице.