«Питтсбург» в первом раунде плей-офф НХЛ сыграет с «Айлендерс», «Вашингтон» – с «Бостоном»

«Вашингтон» в плей-офф сыграет с «Бостоном», который после победы над «островитянами» поднялся на третье место в Восточном дивизионе. В другой паре лидер таблицы «Питтсбург» встретится с «Айлендерс».

Напомним, клубы из Вашингтона и Бостона встретятся в плей-офф четвертый раз в истории и впервые с 2012 года. На данный момент счет по сериям – 2-1 в пользу «столичных». «Пингвинз» и «Айлендерс» сыграют в розыгрыше Кубка Стэнли шестой раз. Счет личных встреч – 4-1 в пользу «островитян».

Ожидается, что первый матч «Вашингтона» против «Бостона» пройдет 16 мая. Дата стартовой игры серии «Питтсбург» – «Айлендерс» пока не определена.