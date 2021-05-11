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11 мая 08:11
автор: Виктор Шарафудинов

«Колорадо» на выезде обыграл «Вегас»

У клуба, за который выступает Валерий Ничушкин, еще остаются шансы выиграть Западный дивизион.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вегас» на своем льду уступил «Колорадо» с результатом 1:2.

На девятой минут Алекс Пьетранджело вывел хозяев вперед, но голы Андре Бураковски и Джей Ти Комфера на 28-й и 52-й принесли победу «Эвеланш».

В составе «Колорадо» 15 минут и 11 секунд провел на льду российский нападающий Валерий Ничушкин, не отметившийся результативными действиями.

«Вегас», имея 80 очков после 55 матчей, остается лучшей командой лиги и лидирует в Западном дивизионе.

«Колорадо» занимает второе место, имея 78 очков после 54 встреч.

13 мая по московскому времени «Вегас» проведет свой последний матч регулярного чемпионата в гостях против «Сан-Хосе».

«Колорадо» 13 и 14 мая проведет два домашних матча против «Лос-Анджелеса».

НХЛ

Регулярный чемпионат
«Вегас Голден Найтс» – «Колорадо Эвеланш» – 1:2 (1:0, 0:1, 1:1)

Голы: 1:0 – Пьетранджело (Хаг, Стоун) – 08:11
1:1 – Бураковски (Кадри, Ньюхук) – 27:04
1:2 – Комфер (Ньюхук, Тимминс) – 51:33

Вратари: Ленер – Грубауэр.

источник: «Советский спорт»
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