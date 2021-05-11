«Колорадо» на выезде обыграл «Вегас»

В регулярном чемпионате НХЛ «Вегас» на своем льду уступил «Колорадо» с результатом 1:2.

На девятой минут Алекс Пьетранджело вывел хозяев вперед, но голы Андре Бураковски и Джей Ти Комфера на 28-й и 52-й принесли победу «Эвеланш».

В составе «Колорадо» 15 минут и 11 секунд провел на льду российский нападающий Валерий Ничушкин, не отметившийся результативными действиями.

«Вегас», имея 80 очков после 55 матчей, остается лучшей командой лиги и лидирует в Западном дивизионе.

«Колорадо» занимает второе место, имея 78 очков после 54 встреч.