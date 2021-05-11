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11 мая 08:24
автор: Виктор Шарафудинов

«Сент-Луис» в овертайме победил «Лос-Анджелес», прервав серию из трех поражений

«Блюз» занимают четвертое место в Западном дивизионе, обеспечив себе выход в плей-офф.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» – «Сент-Луис» завершился с результатом 1:2 по итогам овертайма.

На 42-й минуте Тайлер Бозак вывел гостей вперед, а на 48-й Алекс Аяфалло восстановил равновесие. Победу обладателем Кубка Стэнли 2019 года принес точный бросок Джастина Фолка на 46-й секунде овертайма.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев провел на льду 15 минут и 16 секунд, не отметившись результативными действиями.

«Сент-Луис» занимает четвертое место в Западном дивизионе, набрав 59 очков в 54 матчах и прервав серию из трех поражений.

«Лос-Анджелес» с 49 очками после 54 игр занимает шестую строчку таблицы, не имея шансов сыграть в плей-офф.

13 и 14 мая по московскому времени «Сент-Луис» дважды примет «Миннесоту», а «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Колорадо».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» – «Сент-Луис Блюз» – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: 0:1 – Бозак (Шварц, Фолк) – 41:25
1:1 – Аяфалло (Виларди, Мяяття) – 47:35
1:2 – Фолк (Перрон, О’Райлли) – 60:46

Вратари: Питерсен – Биннингтон

источник: «Советский спорт»
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