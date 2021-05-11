«Сент-Луис» в овертайме победил «Лос-Анджелес», прервав серию из трех поражений

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» – «Сент-Луис» завершился с результатом 1:2 по итогам овертайма.

На 42-й минуте Тайлер Бозак вывел гостей вперед, а на 48-й Алекс Аяфалло восстановил равновесие. Победу обладателем Кубка Стэнли 2019 года принес точный бросок Джастина Фолка на 46-й секунде овертайма.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев провел на льду 15 минут и 16 секунд, не отметившись результативными действиями.

«Сент-Луис» занимает четвертое место в Западном дивизионе, набрав 59 очков в 54 матчах и прервав серию из трех поражений.

«Лос-Анджелес» с 49 очками после 54 игр занимает шестую строчку таблицы, не имея шансов сыграть в плей-офф.