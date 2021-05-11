Определились все участники Кубка Стэнли, 16-ю путевку в плей-офф завоевал «Монреаль»

«Монреаль Канадиенс» дополнили список участников Кубка Стэнли 2021 года.

Самый титулованный клуб НХЛ минувшей ночью уступил на своем льду «Эдмонтону» 3:4 по итогам овертйма, но даже одного набранного очка хватило, чтобы обеспечить себе место в первой четверке Северного дивизиона. У «Монреаля» – 58 очков после 55 встреч, а ближайший преследователь «Калгари» набрал 49 очков в 52 матчах и не сможет догнать «Канадиенс».

Таким образом, на данный момент уже известны все 16 участников плей-офф:

Центральный дивизион: «Каролина», «Флорида», «Тампа-Бэй» и «Нэшвилл».

Западный дивизион: «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис».