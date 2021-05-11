Барри Троц: В плей-офф Варламов с такой травмой продолжил бы игру

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц сообщил о характере травмы, которую получил голкипер Семен Варламов, назвав его замену лишь мерой предосторожности.

«У Варламова небольшое растяжение. Он мог бы и завершить матч на льду, но мы решили не рисковать его здоровьем. В плей-офф с такой травмой он бы продолжил игру», – цитирует Троца Sport24.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Айлендерс» в овертайме уступили «Бостону» (2:3). Для «островитян» это была последняя игра в рамках регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Стэнли они сразятся против «Питтсбурга».